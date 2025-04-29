СМИ: Боевики ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР

По данным издания, военные КНДР могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием, после чего стрелять и сражаться. Как заявил один из украинских военнослужащих, в таких ситуациях это невероятно.

Отмечается, что северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий. Их огромная масса была просто сокрушительной.

Во время курского контрнаступления в действиях бойцов из Северной Кореи чувствовалась некоторая механистичность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

