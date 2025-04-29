СМИ: Боевики ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР
Физическое состояние северокорейских бойцов и их сокрушительная мощь шокировало боевиков Вооруженных сил Украины, сообщает Kurier.
По данным издания, военные КНДР могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием, после чего стрелять и сражаться. Как заявил один из украинских военнослужащих, в таких ситуациях это невероятно.
Отмечается, что северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий. Их огромная масса была просто сокрушительной.
Во время курского контрнаступления в действиях бойцов из Северной Кореи чувствовалась некоторая механистичность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru