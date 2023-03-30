СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении 62-летнего жителя Тульской области, который плеснул горящую жидкость в сотрудников полиции. Об этом сообщило региональное управление СКР порталу Lenta.ru.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Белова в Новомосковске. По данным Telegram-канала SHOT, 62-летний Сергей Б., ранее проходивший обвиняемым по делу о дискредитации российской армии, забаррикадировался в жилище и грозился поджечь дом. Он открыл газ и облил правоохранителей горючей жидкостью, однако пенсионера удалось обезвредить. Его задержание попало на видео.
Сейчас нападавший находится в больнице. Отмечается, что из жилого дома вынесли неизвестного человека на носилках, ожоги получили двое правоохранителей.
Ранее телефонные мошенники убедили столичного пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG
- Глава МОК назвал причину ввода санкции против России
- Суд оштрафовал бывшего курского учителя за дискредитацию армии по доносу отца ученика
- Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта
- Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству
- Актера Станислава Садальского госпитализировали
- Макрон потребовал сократить во Франции потребление воды
- СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских
- В Москве задержали блогера Стасика Кудрявого из-за видео с осквернением иконы
- Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru