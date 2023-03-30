СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских

Сообщается, что инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Белова в Новомосковске. По данным Telegram-канала SHOT, 62-летний Сергей Б., ранее проходивший обвиняемым по делу о дискредитации российской армии, забаррикадировался в жилище и грозился поджечь дом. Он открыл газ и облил правоохранителей горючей жидкостью, однако пенсионера удалось обезвредить. Его задержание попало на видео.

Сейчас нападавший находится в больнице. Отмечается, что из жилого дома вынесли неизвестного человека на носилках, ожоги получили двое правоохранителей.

Ранее телефонные мошенники убедили столичного пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке.

