СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении 62-летнего жителя Тульской области, который плеснул горящую жидкость в сотрудников полиции. Об этом сообщило региональное управление СКР порталу Lenta.ru.

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Сообщается, что инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Белова в Новомосковске. По данным Telegram-канала SHOT, 62-летний Сергей Б., ранее проходивший обвиняемым по делу о дискредитации российской армии, забаррикадировался в жилище и грозился поджечь дом. Он открыл газ и облил правоохранителей горючей жидкостью, однако пенсионера удалось обезвредить. Его задержание попало на видео.

Сейчас нападавший находится в больнице. Отмечается, что из жилого дома вынесли неизвестного человека на носилках, ожоги получили двое правоохранителей.

Ранее телефонные мошенники убедили столичного пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Тульская ОбластьПроисшествияСледственный Комитет Рф

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