Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских на акции в Москве

Прокурор попросил приговорить к восьми годам колонии общего режима участника несанкционированной акции в Москве Вячеслава Игумнова за брошенный в полицейский файер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Очередное заседание по делу пройдет 12 января.

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Игумнова обвиняют по двум статьям - о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). По данным следствия, 23 января в ходе акции 21-летний молодой человек недалеко от улицы Большая Дмитровка в Москве зажег файер и бросил его в представителей правоохранительных органов. Вину обвиняемый уже признал и раскаялся в содеянном.

Всего за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в Москве были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один - о повреждении машины ФСБ.

Ранее напавшему на сотрудников ОМОНа в Москве уроженцу Чечни дали 5 лет колонии.


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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:ПрокурорАкция Протеста
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