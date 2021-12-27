Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских на акции в Москве

Игумнова обвиняют по двум статьям - о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). По данным следствия, 23 января в ходе акции 21-летний молодой человек недалеко от улицы Большая Дмитровка в Москве зажег файер и бросил его в представителей правоохранительных органов. Вину обвиняемый уже признал и раскаялся в содеянном.

Всего за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в Москве были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один - о повреждении машины ФСБ.

Ранее напавшему на сотрудников ОМОНа в Москве уроженцу Чечни дали 5 лет колонии.



