СКР проверяет бездействие должностных лиц при организации проверок в клубе «Полигон»

Также следователи приняли к производству уголовное дело, заведенное органами внутренних дел, о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня уголовное дело расследуется уже по трем статьям

Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где случился пожар, были заперты. Это спровоцировало давку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

