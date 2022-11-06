СКР проверяет бездействие должностных лиц при организации проверок в клубе «Полигон»
Следственный комитет России ведет доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба «Полигон» в Костроме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.
Также следователи приняли к производству уголовное дело, заведенное органами внутренних дел, о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня уголовное дело расследуется уже по трем статьям
Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где случился пожар, были заперты. Это спровоцировало давку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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