Прокуратура: эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме были заперты
Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где случился пожар, были заперты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Это спровоцировало давку. По данным надзорного ведомства, имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности. В настоящее время ведется проверка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей.
Ранее директора фирмы «Империя», организовавшая работу клуба «Полигон» в Костроме, где в результате субботнего пожара погибли 13 человек, задержали правоохранители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru