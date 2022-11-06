Прокуратура: эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме были заперты

Это спровоцировало давку. По данным надзорного ведомства, имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности. В настоящее время ведется проверка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей.

Ранее директора фирмы «Империя», организовавшая работу клуба «Полигон» в Костроме, где в результате субботнего пожара погибли 13 человек, задержали правоохранители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

