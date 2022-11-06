Прокуратура: эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме были заперты

Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где случился пожар, были заперты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Устроивший пожар в клубе-кафе «Полигон» в Костроме признал вину

Это спровоцировало давку. По данным надзорного ведомства, имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности. В настоящее время ведется проверка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей.

Ранее директора фирмы «Империя», организовавшая работу клуба «Полигон» в Костроме, где в результате субботнего пожара погибли 13 человек, задержали правоохранители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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