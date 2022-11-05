В МЧС опровергли данные СМИ о 15 погибших при пожаре в костромском клубе
При пожаре в клубе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек, а не 15, как сообщали СМИ, заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков в субботу, 5 ноября.
«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», - уточнил Греков число погибших в комментарии о 15 жертвах пожара.
Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. Из кафе эвакуировали 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м и обрушил крышу. Число погибших выросло до 13 человек, пострадавших – до пяти. Владелец заведения депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь семьям погибших. В регионе объявлен траур на 7 ноября в связи с событиями в «Полигоне».
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