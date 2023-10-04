СКР начал расследование удушения российского пленного бойцами ВСУ

Видеоматериалы, на которых видны жестокие пытки и убийство россиянина, были распространены в соцсетях и стали поводом для расследования.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, впоследствии они дадут случившемуся правовую оценку.

Ранее ООН заявила о значительном росте нарушений закона со стороны украинских силовиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

