СКР начал расследование удушения российского пленного бойцами ВСУ
Следственный комитет России приступил к расследованию пытки и последующего удушения российского военнопленного солдатами ВСУ. Об этом ведомство сообщило порталу Lenta.ru.
Видеоматериалы, на которых видны жестокие пытки и убийство россиянина, были распространены в соцсетях и стали поводом для расследования.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, впоследствии они дадут случившемуся правовую оценку.
Ранее ООН заявила о значительном росте нарушений закона со стороны украинских силовиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США приступили к изучению оснований для передачи Украине российских активов
- ФАС возбудила несколько дел по признакам завышения стоимости топлива
- СМИ: Премьер-министр Ирака посетит Москву 10-11 октября
- Президент США Байден пообещал выделить Киеву ещё один пакет военной помощи
- Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя
- Ганчев: ВСУ приступили к укреплению оборонительных позиций в Харьковской области
- Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель
- Россияне массово жалуются на неполадки системы умный дом компании Xiaomi
- Сотрудник ФСИН угрожал расправой бизнесмену и вымогал у него три миллиона рублей
- Кевин Спейси госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru