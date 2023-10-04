СКР начал расследование удушения российского пленного бойцами ВСУ

Следственный комитет России приступил к расследованию пытки и последующего удушения российского военнопленного солдатами ВСУ. Об этом ведомство сообщило порталу Lenta.ru.

СМИ: обвиняемого в пытках солдата ВСУ уничтожили под Артемовском

Видеоматериалы, на которых видны жестокие пытки и убийство россиянина, были распространены в соцсетях и стали поводом для расследования.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, впоследствии они дадут случившемуся правовую оценку.

Ранее ООН заявила о значительном росте нарушений закона со стороны украинских силовиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПыткиСпецоперацияУкраинаРоссияСледственный Комитет Рф

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