Голикова заявила о достижении всех показателей по нацпроекту «Культура» на 2023 год

Плановые значения показателей по национальному проекту «Культура» на 2023 год достигнуты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампреда правительства.

«По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта "Культура"», — подчеркнула Голикова.

Как отметила вице-премьер, в этом году на реализацию нацпроекта выделят более 51 млрд рублей из федерального бюджета. Кассовое исполнение за три месяца 2024-го уже составило 48,6.

Голикова указала, что в прошлом году в рамках нацпроекта власти поддержали свыше 7,5 тысячи творческих инициатив и проектов, 44 тысячи творческих и управленческих кадров прошли курсы повышения квалификации. Также за год оснастили музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами 383 детских школы искусств и училища в 46 регионах. В 2023 году было построено, реконструировано или капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств, 271 дом культуры. Кроме того, 230 муниципальных библиотек прошли переоснащение по модельному стандарту.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что национальный проект «Здравоохранение» выполнен в России на 99,5%, напоминает RT.

