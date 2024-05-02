На Украине захотели ограничить спутниковую съемку территории страны

Министерство обороны Украины планирует добиться прекращения спутниковой съемки территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины», — отметили в министерстве, не приведя название организации «из соображений безопасности».

По данным военного ведомства, Россия якобы может через третьих лиц получить доступ к спутниковым снимкам и в дальнейшем использовать информацию в военных целях, пишет «Свободная пресса».

Сообщение о планах украинского минобороны было опубликовано в Telegram-канале ведомства, однако позже публикацию удалили.

