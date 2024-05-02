На Украине захотели ограничить спутниковую съемку территории страны
Министерство обороны Украины планирует добиться прекращения спутниковой съемки территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины», — отметили в министерстве, не приведя название организации «из соображений безопасности».
По данным военного ведомства, Россия якобы может через третьих лиц получить доступ к спутниковым снимкам и в дальнейшем использовать информацию в военных целях, пишет «Свободная пресса».
Сообщение о планах украинского минобороны было опубликовано в Telegram-канале ведомства, однако позже публикацию удалили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru