СМИ: обвиняемого в пытках солдата ВСУ уничтожили под Артемовском

Отмечается, что военнослужащий в 2017 году был осужден за пытки над мирными жителями.



Обстоятельства смерти военного ВСУ, который известен по позывному «Моджахед», не уточняются.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что ООН назвала военным преступлением расстрел ВСУ российских военнопленных.

