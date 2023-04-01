СМИ: обвиняемого в пытках солдата ВСУ уничтожили под Артемовском
1 апреля 202318:41
Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что военнослужащий в 2017 году был осужден за пытки над мирными жителями.
Обстоятельства смерти военного ВСУ, который известен по позывному «Моджахед», не уточняются.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что ООН назвала военным преступлением расстрел ВСУ российских военнопленных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru