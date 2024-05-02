Губернатор Алиханов предложил ввести «Карту русского» в РФ

В России необходимо на федеральном уровне ввести «Карту русского» для репатриации соотечественников из-за рубежа, по аналогии с «Картой поляка» и другими, предложил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».

По его словам, похожая практика действует и в других странах, например, в Белоруссии или в Польше. Поэтому «Карту русского» можно сделать по аналогии, главное закрепить ее на федеральном уровне. «Карта русского» должна выдаваться выходцам из РФ, если они или их предки были русскими, считает глава региона. По этой карте может быть осуществлен безвизовый въезд в Россию для этих лиц, а также возможность поступать на бюджет в российские вузы для самих граждан или их детей.