Губернатор Алиханов предложил ввести «Карту русского» в РФ
В России необходимо на федеральном уровне ввести «Карту русского» для репатриации соотечественников из-за рубежа, по аналогии с «Картой поляка» и другими, предложил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».
По его словам, похожая практика действует и в других странах, например, в Белоруссии или в Польше. Поэтому «Карту русского» можно сделать по аналогии, главное закрепить ее на федеральном уровне. «Карта русского» должна выдаваться выходцам из РФ, если они или их предки были русскими, считает глава региона. По этой карте может быть осуществлен безвизовый въезд в Россию для этих лиц, а также возможность поступать на бюджет в российские вузы для самих граждан или их детей.
Также он рассказал, что Калининградская область с середины апреля ввела меры поддержки для репатриантов. Семьям, которые переезжают в регион оказывается поддержка с работой, с медицинским освидетельствованием, сбором документов, устройством детей в школы и детские сады, освоением русского языка. Алиханов отметил, что до 135 тысяч рублей выделяется гражданам первые полгода на компенсацию жилья и 32 тысячи рублей на компенсацию расходов по оформлению документов.
Ранее сообщалось, что соотечественникам, живущим за рубежом, станет проще переселиться в Россию, став участниками программы содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: В Белгородской области уничтожили еще один украинский дрон
- В России предложили запретить упоминание Instagram и Facebook
- Протаранившего пять автомобилей водителя задержали в Москве
- В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине
- Антонов: обвинения РФ в применении химоружия на Украине безосновательны
- В Белгородской области сбили украинский БПЛА
- Продажи «АвтоВАЗа» в апреле обновили максимум с 2012 года
- Губернатор Алиханов предложил ввести «Карту русского» в РФ
- В Курской области мигрантам запретили работать в такси
- Голикова заявила о достижении всех показателей по нацпроекту «Культура» на 2023 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru