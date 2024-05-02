Антонов: обвинения РФ в применении химоружия на Украине безосновательны
Обвинения Соединенных Штатов в адрес России в применении химического оружия на Украине одиозны и безосновательны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РБК.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, поэтому было принято решение ввести санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, а также нескольких российских институтов.
По мнению посла, эти заявления являются частью одного из безальтернативных шагов по противостоянию Москве, предпринятых американским руководством. Обвинения в использовании химоружия ничем не подкреплены, считает Антонов.
Введение новых санкций США против России дипломат назвал «образчиком продолжения многочисленных русофобских действий США». По мнению Антонова, своей недальновидной политикой Соединенные Штаты только отталкивают от себя другие государства.
Ранее Антонов назвал непристойными и неприемлемыми оскорбления Байдена в адрес Путина, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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