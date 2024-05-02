Антонов: обвинения РФ в применении химоружия на Украине безосновательны

Обвинения Соединенных Штатов в адрес России в применении химического оружия на Украине одиозны и безосновательны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РБК.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, поэтому было принято решение ввести санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, а также нескольких российских институтов.

По мнению посла, эти заявления являются частью одного из безальтернативных шагов по противостоянию Москве, предпринятых американским руководством. Обвинения в использовании химоружия ничем не подкреплены, считает Антонов.