В Новгородской области грузовик упал в реку с моста

Грузовик Scania с полуприцепом вылетел с моста в реку Ярынья в Новгородской области, водитель погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 2 мая на 421-м км автодороги М-10 «Россия» в Крестецком районе. Водитель грузовика, мужчина 1968 г.р., двигавшийся со стороны Москвы к Санкт-Петербургу, совершил съезд в реку в месте проведения дорожных работ.

«В момент ДТП в транспортном средстве находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой... помощи», — указали в УГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Китае контейнеровоз врезался в мост в Гуанчжоу, несколько автомобилей упали в воду, сообщалось о двух погибших, напоминает RT.

