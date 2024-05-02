Продажи «АвтоВАЗа» в апреле обновили максимум с 2012 года

Продажи компании «АвтоВАЗ» в России в апреле текущего года увеличились на 64,8% в годовом выражении, до 45,5 тысячи единиц — рекордного показателя с 2012 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные производителя.

«По итогам апреля... продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada... составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года», — указали в компании.

За четыре месяца текущего года в стране продали 137,1 тысячи машин Lada. Максимум продаж обновила Lada Vesta (36,8 тысячи авто за январь-апрель), при этом было продано 64,2 тысячи Lada Granta, 16,6 тысячи Niva Legend, 17,5 тысячи Niva Travel.

«Продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года составили 629 единиц (+111,8% к апрелю 2023 года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta», — отметили в «АвтоВАЗе».

Всего за четыре месяца было продано 1 882 коммерческих авто Lada — на 75,6% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен на автомобили в мае из-за роста себестоимости, как ожидается, подорожание окажется ниже уровня инфляции, пишет Ura.ru.

