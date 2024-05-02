В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине

Россию «на данном этапе» не пригласили на мирную конференцию по Украине. Об этом заявили в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, передает РИА Новости.

В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России

Встреча пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.

Швейцарские власти отметили, что Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, который «без России немыслим». Тем не менее, РФ не была приглашена на саммит «на данном этапе». При этом на конференцию пригласили свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет принимать участие в саммите по урегулированию на Украине в Швейцарии, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаРоссияШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры