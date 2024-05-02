В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине
Россию «на данном этапе» не пригласили на мирную конференцию по Украине. Об этом заявили в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, передает РИА Новости.
Встреча пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.
Швейцарские власти отметили, что Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, который «без России немыслим». Тем не менее, РФ не была приглашена на саммит «на данном этапе». При этом на конференцию пригласили свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет принимать участие в саммите по урегулированию на Украине в Швейцарии, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru