В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине

Встреча пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.

Швейцарские власти отметили, что Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, который «без России немыслим». Тем не менее, РФ не была приглашена на саммит «на данном этапе». При этом на конференцию пригласили свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет принимать участие в саммите по урегулированию на Украине в Швейцарии, напоминает «Свободная пресса».

