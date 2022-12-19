Скончался получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке мужчина
Скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке, сообщил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.
«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался», — заявил он. Политик принес соболезнования близким и родным погибшего.
18 декабря войска Украины обстреляли донецкую больницу имени Калинина. Были повреждены три корпуса учреждения.
Ранее появились видеокадры обстрела Вооруженными силами Украины донецкого спорткомплекса «Олимпийский», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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