Гладков: Сегодня – одна из самых тяжелых ночей для Белгорода из-за обстрелов ВСУ

«Сегодня – одна из самых тяжелых ночей для Белгорода – Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка У». Все ракеты благодаря слаженной работы нашей ПВО были сбиты, но, частично получив разрушения, одна из ракет упала на жилой квартал, и произошла детонация, произошел взрыв: многочисленные разрушения, раненые и погибшие», - рассказал губернатор.

По его данным, погибли четыре человека: один россиянин и трое граждан Украины. Пострадали также четыре человека, в том числе – один ребенок, жизни которого ничто не угрожает.

«По 500 тысяч (рублей) выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию… Семьям граждан Российской Федерации мы выплатим по три миллиона рублей из резервного фонда, так же, как мы это делаем, помогая семьям военнослужащих, погибших во время выполнения Специальной военной операции. Постараемся сделать выплаты пострадавшим и погибшим до конца следующей недели», - заявил Гладков.

В результате обстрела ВСУ в Белгороде пострадал 21 многоквартирный дом и 40 – частной жилой застройки. Власти оценивают степень разрушений и составляют график восстановительных работ. Руководство города предоставит всем желающим временное жилье, подчеркнул Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгорода погибла семья из Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.





