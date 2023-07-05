СК возбудил уголовное дело после нападения на адвоката Немова и журналистку Милашину
Глава СУСК по Чеченской Республике Виталий Волков доложил руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, что по результатам проверки о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова было возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статьям ст. 112 и 115 УК РФ (умышленное причинении вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью).
Накануне министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на Милашину и Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб».
В дополнение глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью НСН обвинил «кое-каких» депутатов Госдумы в желании пропиариться за счет избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной. До этого депутат Госдумы Нина Останина предложила ужесточить наказание за избиение сотрудников СМИ вплоть до уголовного. Соловьев в ответ предложил изучить парламентариям действующее законодательство, ведь такая статья в Уголовном кодексе уже есть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru