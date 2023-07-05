Союз журналистов обвинил Останину в желании хайпануть на избиении Милашиной
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН напомнил депутату Останиной, что уголовная статья за нападение на сотрудника СМИ уже существует.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью НСН обвинил "кое-каких" депутатов Госдумы в желании пропиариться за счет избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила ужесточить наказание за избиение сотрудников СМИ вплоть до уголовного. Соловьев в ответ предложил изучить парламентариям действующее законодательство, ведь такая статья в Уголовном кодексе уже есть.
«Если кто-то нападает на журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей, то, согласно законодательству, он может сесть в тюрьму сроком до 6 лет. Судя по всему, немногие знают, что есть такая статья, и мы бьёмся за то, чтобы её чаще применяли. Было несколько прецедентов, когда мы защищали коллег после нападения. Сейчас кое-кто из депутатов хочет хайпануть на избиении журналистки Милашиной, но её есть кому защищать. Шум поднялся на всю страну, заявления делает Международная федерация журналистов и все остальные. А вот защищать региональных журналистов, которых много и чьи права не редко нарушаются, зачастую некому. Мы получаем несколько раз в неделю информацию об этом и наш юридический отдел занимается их защитой», - отметил он.
Председатель союза журналистов России отметил, что несколько таких громких событий каждый год в России происходит.
«Я могу вспомнить случай фоторепортера газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова, которого жестоко избили на Кутузовском проспекте в Москве в прошлом году, когда он фотографировал обменные пункты. Ему тогда разбили технику, голову. Как раз наш центр юридической помощи его защищал, тогда, как раз, дело рассматривалась по 144 статье УК РФ. Для нас это важный прецедент. Сейчас коллега Жданов работает на Донбассе. Такие случаи периодически появляются, и мы их отслеживаем», - рассказал Соловьев.
В момент публикации статьи СК возбудил уголовное дело из-за нападения на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
- СК возбудил уголовное дело после нападения на адвоката Немова и журналистку Милашину
- ФРС предупредила о начале рецессии в США в 2023 году
- Последний фильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России онлайн
- Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело
- Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн
- Устроивший взрыв в здании суда в Киеве погиб
- Второй полк теробороны численностью 3 тысячи бойцов сформируют в Белгородской области
- Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru