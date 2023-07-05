Союз журналистов обвинил Останину в желании хайпануть на избиении Милашиной

«Если кто-то нападает на журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей, то, согласно законодательству, он может сесть в тюрьму сроком до 6 лет. Судя по всему, немногие знают, что есть такая статья, и мы бьёмся за то, чтобы её чаще применяли. Было несколько прецедентов, когда мы защищали коллег после нападения. Сейчас кое-кто из депутатов хочет хайпануть на избиении журналистки Милашиной, но её есть кому защищать. Шум поднялся на всю страну, заявления делает Международная федерация журналистов и все остальные. А вот защищать региональных журналистов, которых много и чьи права не редко нарушаются, зачастую некому. Мы получаем несколько раз в неделю информацию об этом и наш юридический отдел занимается их защитой», - отметил он.

Председатель союза журналистов России отметил, что несколько таких громких событий каждый год в России происходит.

«Я могу вспомнить случай фоторепортера газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова, которого жестоко избили на Кутузовском проспекте в Москве в прошлом году, когда он фотографировал обменные пункты. Ему тогда разбили технику, голову. Как раз наш центр юридической помощи его защищал, тогда, как раз, дело рассматривалась по 144 статье УК РФ. Для нас это важный прецедент. Сейчас коллега Жданов работает на Донбассе. Такие случаи периодически появляются, и мы их отслеживаем», - рассказал Соловьев.

В момент публикации статьи СК возбудил уголовное дело из-за нападения на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

