Стало известно о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых

Во время осмотра автомобиля Сергея Усольцева, который вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью Ариной пропал в Красноярском крае, был обнаружен тайник с денежными средствами, сообщает ТАСС.

В Красноярском крае проверят безопасность маршрута, где пропала семья Усольцевых

Речь идет о сумме в 600 тысяч рублей. Тайник был устроен весьма хитроумно — в панели под рулём автомобиля. Глава семьи был предпринимателем и возглавлял предприятие по производству порошковой краски.

Семья Усольцевых отправилась в поход у Манской петли в Красноярском крае. Супруги и их дочь пропали 28 сентября в районе посёлка Кутурчин. Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев заявил, что пропажа семьи может быть инсценировкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

