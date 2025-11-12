Стало известно о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых
Во время осмотра автомобиля Сергея Усольцева, который вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью Ариной пропал в Красноярском крае, был обнаружен тайник с денежными средствами, сообщает ТАСС.
Речь идет о сумме в 600 тысяч рублей. Тайник был устроен весьма хитроумно — в панели под рулём автомобиля. Глава семьи был предпринимателем и возглавлял предприятие по производству порошковой краски.
Семья Усольцевых отправилась в поход у Манской петли в Красноярском крае. Супруги и их дочь пропали 28 сентября в районе посёлка Кутурчин. Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев заявил, что пропажа семьи может быть инсценировкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
