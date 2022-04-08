В Минобороны опровергли заявления о якобы нанесении Россией удара по Краматорску

Ранее стало известно, что в Краматорске был нанесен ракетный удар, вблизи городского вокзала упали обломки ракеты «Точка-У». Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) обвинил в этой атаке украинских силовиков.

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось. Особо подчеркнем, - тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны напомнило, что 14 марта украинские силовики нанесли удар подобной ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Тогда погибли на месте 17 человек, еще 36 мирных жителей были ранены.

