Число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50

По его словам, в числе погибших пятеро детей.

Он уточнил, что в больницы Краматорска были доставлены 98 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, 46 женщин и 36 мужчин.

«Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», - добавил Кириленко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что утверждения представителей украинских властей о якобы совершенном Россией ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и не соответствуют действительности.