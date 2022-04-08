Число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50

Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко на своей странице в соцсети заявил, что число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50 человек.

В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску

По его словам, в числе погибших пятеро детей.

Он уточнил, что в больницы Краматорска были доставлены 98 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, 46 женщин и 36 мужчин.

«Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», - добавил Кириленко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что утверждения представителей украинских властей о якобы совершенном Россией ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и не соответствуют действительности.

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ФОТО: telegraf.com.ua
ТЕГИ:Донецкая ОбластьПогибшиеДетиРакетный УдарКраматорск
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