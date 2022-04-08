Число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50
Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко на своей странице в соцсети заявил, что число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50 человек.
По его словам, в числе погибших пятеро детей.
Он уточнил, что в больницы Краматорска были доставлены 98 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, 46 женщин и 36 мужчин.
«Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», - добавил Кириленко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что утверждения представителей украинских властей о якобы совершенном Россией ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и не соответствуют действительности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- В NASA решили продолжать сотрудничество с Россией в космосе
- СК РФ возбудил дело по факту гибели людей после ракетного удара в Краматорске
- Дерипаска предложил «порезать» госаппарат в два раза, а силовиков – в пять
- Великобритания отправит на Украину новую партию оружия на 100 млн фунтов
- В России начали платить зарплату в криптовалюте
- Роспотребнадзор обнаружил в продукции Kinder сальмонеллу
- Медведев заявил, что антироссийские санкции приведут к разрушению мирового порядка
- «Чистое безумие!» Лидер оппозиции Словакии раскритиковал передачу Украине С-300
- Число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50
- Одна из провалившихся под лёд в Новой Москве девочек умерла в больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru