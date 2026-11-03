В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс

В США стартовало голосование на промежуточных выборах в конгресс. Первые избирательные участки открылись в Вермонте — в 05:00 по восточному времени США (13:00 мск).

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Выборы в американский конгресс проходят каждые два года. В ходе голосования будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов. При этом, в отличие от президентских, на промежуточных выборах нет коллегии. В большинстве штатов победителем станет кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Как пишет Bloomberg, за четыре дня до выборов досрочно проголосовали примерно 51 млн избирателей. Этот показатель побил рекорд 2022 года, когда явка на досрочном голосовании составила более 45,9 млн американцев.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил «Радиоточке НСН», что все прогнозы говорят о том, что республиканцы, по итогам промежуточных выборов, пока точно теряют только палату представителей.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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