Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств

По её словам, есть сезонное аффективное расстройство. При нём «депрессивное состояние возвращается в одно и то же время года, чаще осенью и в начале зимы». Это проявляется в виде потери интереса к привычным занятиям, выраженной сонливости, упадка сил и трудности с концентрацией внимания.

«Для оценки сезонного характера заболевания важна повторяемость депрессивных эпизодов, а не один период плохого настроения», — указала эксперт.

Русина отметила, при биполярном аффективном расстройстве у некоторых пациентов депрессивные эпизоды чаще приходятся на холодное время года, маниакальные и гипоманиакальные — на весенний и летний период.

Она добавила, что некоторые люди в осеннее время сталкиваются с усилением тревоги и панических атак, но научных данных, которые подтверждали бы обязательное обострение всех тревожных расстройств именно осенью, нет.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова заявила «Радиоточке НСН», что депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне обсессивно-компульсивного расстройства.

