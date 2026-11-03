Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств
За привычной «осенней хандрой» иногда скрываются симптомы психического расстройства. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Жанна Русина.
По её словам, есть сезонное аффективное расстройство. При нём «депрессивное состояние возвращается в одно и то же время года, чаще осенью и в начале зимы». Это проявляется в виде потери интереса к привычным занятиям, выраженной сонливости, упадка сил и трудности с концентрацией внимания.
«Для оценки сезонного характера заболевания важна повторяемость депрессивных эпизодов, а не один период плохого настроения», — указала эксперт.
Русина отметила, при биполярном аффективном расстройстве у некоторых пациентов депрессивные эпизоды чаще приходятся на холодное время года, маниакальные и гипоманиакальные — на весенний и летний период.
Она добавила, что некоторые люди в осеннее время сталкиваются с усилением тревоги и панических атак, но научных данных, которые подтверждали бы обязательное обострение всех тревожных расстройств именно осенью, нет.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова заявила «Радиоточке НСН», что депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне обсессивно-компульсивного расстройства.
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