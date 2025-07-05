Следствие выяснило, что Ил-76 сбили ракетой американского комплекса Patriot. Атака была нанесена по согласованию с высшим руководством ВСУ, уточнили в СК.

Дзямана объявили в международный розыск.

Напомним, 24 января 2024 года борт с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в районе аэропорта Белгорода, передает «Радиоточка НСН». Тогда глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.

