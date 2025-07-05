СК РФ установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году
В Следственном комитете России сообщили, что за атакой на Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году стоит командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман (Внесён в перечень террористов и экстремистов).
Следствие выяснило, что Ил-76 сбили ракетой американского комплекса Patriot. Атака была нанесена по согласованию с высшим руководством ВСУ, уточнили в СК.
Дзямана объявили в международный розыск.
Напомним, 24 января 2024 года борт с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в районе аэропорта Белгорода, передает «Радиоточка НСН». Тогда глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.
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