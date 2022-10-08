СК РФ: Три человека погибли из-за ЧП на Крымском мосту

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также следователи выяснили, кто является собственником грузовика и данные автомобиля. Фура принадлежит жителю Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документацию.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

