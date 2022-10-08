СК РФ: Три человека погибли из-за ЧП на Крымском мосту
Три человека погибли в результате взрыва грузового автомобиля на мосту в Крым, сообщает Следственный комитет России.
«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются», - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также следователи выяснили, кто является собственником грузовика и данные автомобиля. Фура принадлежит жителю Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.
Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документацию.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- Минтранс РФ: Первые поезда пустят по Крымскому мосту к вечеру 8 октября
- В Орске задержанный за нападение на инкассаторов покончил с собой
- Правоохранители назвали мощность взрыва на Крымском мосту
- СК РФ: Три человека погибли из-за ЧП на Крымском мосту
- Взрыв на Крымском мосту. Что известно?
- Губернатор Севастополя объявил запрет на продажу бензина в канистры на АЗС, а потом отменил его
- Глава правкомиссии Марат Хуснуллин вылетает в Крым
- Более 50 тысяч туристов застряли в Крыму
- После обстрела Белгородского села ВСУ ранена девушка
- В России госпитализировали 2 174 человека с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru