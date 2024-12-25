Четыре человека погибли в Льгове в Курской области при обстреле ВСУ

В результате украинского обстрела Льгова в Курской области погибли четыре человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

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В больницу госпитализировали пять человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

Повреждения получил пятиэтажный дом, два одноэтажных, а также салон красоты. В соседних частных домах выбило стекла. Разбиты минимум 12 машин.

Власти временно отключили газ и электричество в поврежденных домах. Возникшие в результате обстрела пожары потушены.

Ранее стало известно, что ВСУ применили суббоеприпас с хлором немецкого производства в Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеКурская ОбластьОбстрелВСУ

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