Четыре человека погибли в Льгове в Курской области при обстреле ВСУ
В результате украинского обстрела Льгова в Курской области погибли четыре человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
В больницу госпитализировали пять человек, одна женщина в тяжелом состоянии.
Повреждения получил пятиэтажный дом, два одноэтажных, а также салон красоты. В соседних частных домах выбило стекла. Разбиты минимум 12 машин.
Власти временно отключили газ и электричество в поврежденных домах. Возникшие в результате обстрела пожары потушены.
Ранее стало известно, что ВСУ применили суббоеприпас с хлором немецкого производства в Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru