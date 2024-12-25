ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Льгова. По словам главы региона, удар пришелся по гражданским и инфраструктурным объектам.

Сейчас на местах попаданий снарядов работают все оперативные и аварийные службы. Данные о последствиях, в том числе, о пострадавших и разрушениях, уточняются. Хинштейн призвал граждан доверять только официальным источникам информации. Очевидцы сообщают, что под удар, в частности, попала автостанция.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», население Льгова составляет около 17 тысяч человек. Город расположен в 70 километрах от границы с Украиной. Впервые под именем «Ольгов» он упоминается в Ипатьевской летописи 1152 года.

