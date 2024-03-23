Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 183
Количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Подмосковье) вечером 22 марта увеличилось до 183 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным Минздрава Московской области, опубликованным 23 марта, в результате теракта погибли трое детей. Кроме того, сообщается о 121 госпитализированном, всем оказывается медицинская помощь.
Напомним, неизвестные без масок и в камуфляже открыли по посетителям «Крокус Сити Холла» стрельбу перед концертом группы «Пикник». Изначально сообщалось о троих нападавших, впоследствии стало известно по меньшей мере о пятерых. По факту произошедшего Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.
Ранее замглавы управления МЧС по Московской области Александр Перегуда заявил, что пожарным потребуется до двух часов на завершение тушения пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru