СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек

Как отметили в ведомстве, специалисты СК и оперативные подразделения МВД и ФСБ проводят следственные действия на месте ЧП и осматривают тела погибших.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек... Количество жертв может увеличиться», — указали в Следкоме.

Эксперты изымают вещественные доказательства с места теракта, назначают и проводят необходимые экспертизы, изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ФСБ представила предварительные данные по теракту в «Крокус Сити Холле», согласно которым жертвами произошедшего стали 40 человек, еще более 100 пострадали.

