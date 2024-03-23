СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли свыше 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Как отметили в ведомстве, специалисты СК и оперативные подразделения МВД и ФСБ проводят следственные действия на месте ЧП и осматривают тела погибших.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек... Количество жертв может увеличиться», — указали в Следкоме.

Эксперты изымают вещественные доказательства с места теракта, назначают и проводят необходимые экспертизы, изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ФСБ представила предварительные данные по теракту в «Крокус Сити Холле», согласно которым жертвами произошедшего стали 40 человек, еще более 100 пострадали.

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ФОТО: ТАСС
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