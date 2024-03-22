ФСБ: Предварительно, при стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщает ЦОС ФСБ.

Новость дополняется.

По данным ведомства, больше 100 человек пострадали.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ФСБТорговые ЦентрыМосковская ОбластьСтрельбаТерактыПострадавшиеПогибшие

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