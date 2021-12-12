СК инициировал проверку по факту маневра самолета над Сочи из-за неопознанного судна
Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента с самолетом в Сочи. Лайнер рейса Екатеринбург - Сочи вынужден был изменить маршрут из-за неизвестного воздушного судна.
«Сегодня стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России доложить об обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ранее Министерство иностранных дел России вручило ноту посольству США из-за подозрительной активности над акваторией Черного моря. Так, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики. Они пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру. Первый был вынужден сменить высоту, чтобы избежать опасного сближения. В октябре над акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник.
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