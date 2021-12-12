СК инициировал проверку по факту маневра самолета над Сочи из-за неопознанного судна

«Сегодня стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России доложить об обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее Министерство иностранных дел России вручило ноту посольству США из-за подозрительной активности над акваторией Черного моря. Так, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики. Они пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру. Первый был вынужден сменить высоту, чтобы избежать опасного сближения. В октябре над акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник.

