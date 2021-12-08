МИД России направил ноту посольству США из-за военной активности НАТО

МИД предупредил американское посольство об опасных последствиях «безрассудных» действий США. В обращении были перечислены «провокационные» маневры американских ВВС. Так, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики. Они пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру. Первый был вынужден сменить высоту, чтобы избежать опасного сближения. В октябре над акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник.

В ведомстве призвали НАТО к диалогу для решения вопроса безопасности.

«В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — подчеркнули в МИД.

Ранее в МИД заявили, что ВВС США создают угрозу для гражданской авиации.

