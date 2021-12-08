МИД России направил ноту посольству США из-за военной активности НАТО
Министерство иностранных дел России вручило ноту посольству США из-за подозрительной активности над акваторией Черного моря.
МИД предупредил американское посольство об опасных последствиях «безрассудных» действий США. В обращении были перечислены «провокационные» маневры американских ВВС. Так, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики. Они пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру. Первый был вынужден сменить высоту, чтобы избежать опасного сближения. В октябре над акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник.
В ведомстве призвали НАТО к диалогу для решения вопроса безопасности.
«В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — подчеркнули в МИД.
Ранее в МИД заявили, что ВВС США создают угрозу для гражданской авиации.
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