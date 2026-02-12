СМИ: «Российская полка» укрепит позиции отечественной продукции
Министерство промышленности и торговли России разработало проект закона о «российской полке» для непродовольственных товаров, сообщают «Известия».
Он вводит строгие критерии подтверждения их национального происхождения. Товары должны производиться в РФ или странах ЕАЭС с взаимным доступом. Кроме того, производитель и бренд не должны быть под иностранным контролем, а право на бренд должно принадлежать отечественной компании минимум пять лет.
Новая инициатива направлена на рост конкурентоспособности российских товаров, их продвижение на маркетплейсах и товарный суверенитет. По расчетам экспертов УрФУ, законопроект Минпромторга о «российской полке» для непродовольственных товаров может усилить позиции локальных ритейлеров и мелких маркетплейсов в регионах, где, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли), на 2025 год приходилось больше 70% онлайн-торговли.
Закон о «российской полке» - минимальной квоте на отечественные непродовольственные товары в торговле - может вступить в силу в 2026 году, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
