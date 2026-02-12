Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах
Россияне в скором времени начнут получать уведомления через «Госуслуги» обо всех оформленных кредитах и займах, сообщают «Известия».
Как заявил глава Службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута, инициатива позволит гражданам получать мгновенные уведомления в случае оформления любого кредитного договора, что даст возможность оперативно отреагировать, если кредит или заем был оформлен без ведома, и отказаться в период охлаждения без уплаты штрафов.
Данная мера призвана повысить прозрачность кредитного рынка, снизить риски мошенничества и дать заемщикам больший контроль над своими финансовыми обязательствами.
Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.
