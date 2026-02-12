Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах

Как заявил глава Службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута, инициатива позволит гражданам получать мгновенные уведомления в случае оформления любого кредитного договора, что даст возможность оперативно отреагировать, если кредит или заем был оформлен без ведома, и отказаться в период охлаждения без уплаты штрафов.

Данная мера призвана повысить прозрачность кредитного рынка, снизить риски мошенничества и дать заемщикам больший контроль над своими финансовыми обязательствами.

Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.

