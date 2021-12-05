Захарова возмутилась из-за происшествия с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота» над Черным морем

«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — заявила Захарова.

Представитель МИД считает, что растущая интенсивность полетов воздушных сил НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, формирует появление рисков для гражданских воздушных судов.

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.

