Захарова возмутилась из-за происшествия с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота» над Черным морем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что действия разведывательного самолета ВВС США над акваторией Черного моря создали угрозу гражданской авиации. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — заявила Захарова.
Представитель МИД считает, что растущая интенсивность полетов воздушных сил НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, формирует появление рисков для гражданских воздушных судов.
Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.
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