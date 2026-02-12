Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp

По его словам, данный вопрос зависит от выполнения законодательства. Если Meta будет его выполнять и вступит в диалог с российскими властями, то появится возможность договориться», указал пресс-секретарь президента РФ. При этом пока компания занимает бескомпромиссную позицию и не соблюдает законодательство, мессенджер работать не будет.

Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

