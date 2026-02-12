Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp
Восстановление работы мессенджера WhatsApp в России зависит от выполнения законодательства со стороны Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, данный вопрос зависит от выполнения законодательства. Если Meta будет его выполнять и вступит в диалог с российскими властями, то появится возможность договориться», указал пресс-секретарь президента РФ. При этом пока компания занимает бескомпромиссную позицию и не соблюдает законодательство, мессенджер работать не будет.
Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР будет ходатайствовать об аресте стрелка, открывшего огонь в техникуме Анапы
- Медведев заявил, что СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень
- Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp
- СМИ: «Российская полка» укрепит позиции отечественной продукции
- Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах
- Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул
- СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат
- ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
- Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке
- Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru