Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp

Восстановление работы мессенджера WhatsApp в России зависит от выполнения законодательства со стороны Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дуров заявил, что Цукерберг смеётся над 4 млрд «тупых» пользователей WhatsApp

По его словам, данный вопрос зависит от выполнения законодательства. Если Meta будет его выполнять и вступит в диалог с российскими властями, то появится возможность договориться», указал пресс-секретарь президента РФ. При этом пока компания занимает бескомпромиссную позицию и не соблюдает законодательство, мессенджер работать не будет.

Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

