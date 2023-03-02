ФСБ: Ситуация в Климовском районе Брянской области контролируется силовиками

Правоохранительные органы контролируют ситуацию в населённых пунктах Климовского района Брянской области, сообщает ТАСС.

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В Центре общественных связей ФСБ РФ отметили, что в настоящее время силовиками проводятся проверка и осмотр местности.

«Обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», - указали в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию региона проникла группа украинских диверсантов, в результате их действий погиб водитель легкового автомобиля, был ранен ребёнок, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияФСББрянская Область
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