Вучич заявил, что Сербия не передает оружие России или Украине
Сербия не поставляет оружие ни в Россию, ни на Украину. Об этом на международном форуме GLOBSEC в Праге заявил сербский президент Александар Вучич.
Комментируя информацию о том, что оружие попадает из Сербии на Украину через третьи страны, он напомнил, что законы республики запрещают экспорт вооружения.
«Очевидно, что, когда продукция продаётся за рубеж, она может оказаться у разных сторон, особенно у Украины - благодаря поставкам от стран ЕС, США или других государств», - сказал Вучич.
Он также почеркнул, что Белград не делает этого «напрямую и намеренно».
Ранее Вучич заявил, что Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru