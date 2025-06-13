Вучич заявил, что Сербия не передает оружие России или Украине

Комментируя информацию о том, что оружие попадает из Сербии на Украину через третьи страны, он напомнил, что законы республики запрещают экспорт вооружения.

«Очевидно, что, когда продукция продаётся за рубеж, она может оказаться у разных сторон, особенно у Украины - благодаря поставкам от стран ЕС, США или других государств», - сказал Вучич.

Он также почеркнул, что Белград не делает этого «напрямую и намеренно».

Ранее Вучич заявил, что Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

