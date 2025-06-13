Умер оператор фильма «Три плюс два» Вальдемарс Емельяновс
Умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший знаменитую комедию с Евгением Мироновым «Три плюс два». Об этом сообщили в национальном Союзе кинематографистов.
По данным источника, он ушел из жизни еще 10 июня. Ему было 86 лет.
Свою карьеру Емельяновс начал в 1960 году на Рижской киностудии в качестве осветителя, помощника оператора и администратора. После он стал работать вторым оператором на съемочной площадке многих известных фильмов. Среди его работ в том числе «Моцарт и Сальери», «Три плюс два», «Стечение обстоятельств», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер оператор фильма «Три плюс два» Вальдемарс Емельяновс
- СМИ сообщили о переброске военных сил США на Ближний Восток
- СМИ: Израиль вновь атаковал аэропорт в Тебризе
- Певица Дуа Липа подтвердила помолвку с актером Каллумом Тернером
- Росавиация: «Flydubai» отменила свыше 20 рейсов из 10 аэропортов РФ в Дубай
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль
- В ЦАХАЛ заявили о завершении серии ударов по иранским пусковым установкам
- «Хотят мести»: Живущий в Иране россиянин рассказал об обстановке после атаки
- Катар на конкурсе «Интервидение» представит певица Дана Аль Мир
- Минкультуры: Артисты Большого симфонического оркестра находятся в Иране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru