Умер оператор фильма «Три плюс два» Вальдемарс Емельяновс

По данным источника, он ушел из жизни еще 10 июня. Ему было 86 лет.

Свою карьеру Емельяновс начал в 1960 году на Рижской киностудии в качестве осветителя, помощника оператора и администратора. После он стал работать вторым оператором на съемочной площадке многих известных фильмов. Среди его работ в том числе «Моцарт и Сальери», «Три плюс два», «Стечение обстоятельств», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».