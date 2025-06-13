США не уверены, уцелела ли ядерная программа Ирана после авиаударов

США не располагают точной информацией о том, сохранилась ли ядерная программа Ирана после недавних ударов Израиля. Об этом в телефонном интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер признал, что Вашингтону пока не ясно, продолжает ли Иран разработку ядерного оружия после массированной израильской операции, начавшейся в ночь на 13 июня. По словам Трампа, достоверных сведений о текущем состоянии иранской ядерной инфраструктуры у США нет.