СМИ: Россия передала Украине 1 200 тел военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине 1 200 тел погибших украинских солдат и офицеров. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.

Третья группа российских военнопленных возвращена из Украины

Собеседник агентства отметил, что передача тел была осуществлена в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня на российско-украинской встрече в Стамбуле.

«Нам не было передано ни одного тела», - заключил он.

Информации о передаче Украине тел военнослужащих ВСУ от официальных российских источников на данный момент не поступало.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия намерена передать Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из видео Минобороны России
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