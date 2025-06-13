Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах
Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся 11-й ракеткой мира, не сумел выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В четвертьфинальном матче соперником россиянина был американец Райлли Опелка, занимающий в мировом рейтинге 87-е место. Он обыграл Медведева со счётом 2:0 (7:6, 7:6).
В полуфинале Опелка встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) - Марк Лаял (Эстония).
Ранее свой четвертьфинальный матч в Хертогенбосхе проиграл российский теннисист Карен Хачанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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