В Подмосковье автобус врезался в грузовик
13 июня 202518:13
Семь человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на Симферопольском шоссе в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, на 45-м километре автодороги М-2 «Крым» автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался во впередиидущий грузовой автомобиль.
«По предварительным данным в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров», - говорится в сообщении.
Ранее в Хабаровске после ДТП с автобусом были госпитализированы 14 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru