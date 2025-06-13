В Подмосковье автобус врезался в грузовик

По данным полиции, на 45-м километре автодороги М-2 «Крым» автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался во впередиидущий грузовой автомобиль.

«По предварительным данным в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров», - говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровске после ДТП с автобусом были госпитализированы 14 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».