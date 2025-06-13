Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Нидерландах
13 июня 202517:39
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В четвертьфинале россиянин встречался с 55-й ракеткой мира канадцем Габриэлем Диалло. В матче, который продолжался почти два часа, представитель Канады оказался сильнее - 2:0 (7:6, 6:4).
За путёвку в финал Диалло поспорит с французом Уго Умбером.
Ранее россиянин Даниил Медведев прошёл в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru