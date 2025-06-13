Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Нидерландах

В четвертьфинале россиянин встречался с 55-й ракеткой мира канадцем Габриэлем Диалло. В матче, который продолжался почти два часа, представитель Канады оказался сильнее - 2:0 (7:6, 6:4).

За путёвку в финал Диалло поспорит с французом Уго Умбером.

Ранее россиянин Даниил Медведев прошёл в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».