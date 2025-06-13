Кабмин расширил список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ
В России расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление правительства сообщает ТАСС.
Отмечается, что в перечень добавили 14 наркотических средств и их производных. В частности, это опасные вещества из числа синтетических каннабиноидов и опиоидов, например, флуонитазен и гексагидроканнабинол.
Также был обновлён список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. В него внесли, в том числе, клотизолам и циклотизолам. При этом данные вещества могут использоваться, например, для создания рецептурных препаратов.
Помимо этого, постановлением правительства было снижено количество мефедрона, которое будет считаться крупным и особо крупным в уголовных статьях: с 2,5 до одного грамма и с 500 до 200 граммов, соответственно.
Ранее двоих 27-летних россиян, занимавшихся производством и распространением мефедрона, приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы каждого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru