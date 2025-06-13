Кабмин расширил список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ

Отмечается, что в перечень добавили 14 наркотических средств и их производных. В частности, это опасные вещества из числа синтетических каннабиноидов и опиоидов, например, флуонитазен и гексагидроканнабинол.

Также был обновлён список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. В него внесли, в том числе, клотизолам и циклотизолам. При этом данные вещества могут использоваться, например, для создания рецептурных препаратов.

Помимо этого, постановлением правительства было снижено количество мефедрона, которое будет считаться крупным и особо крупным в уголовных статьях: с 2,5 до одного грамма и с 500 до 200 граммов, соответственно.

Ранее двоих 27-летних россиян, занимавшихся производством и распространением мефедрона, приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы каждого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».