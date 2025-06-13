Посол Израиля в США объяснил, когда завершится операция в Иране

Финалом военной операции Израиля в Иране станет ликвидация ядерного объекта Фордо. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил израильский посол в США Йехиэль Лейтер.

СМИ сообщили о переброске военных сил США на Ближний Восток

Он указал, что в расположенном «глубоко под землей» Фордо собраны вместе обогащенный уран и вооружения, поэтому этот объект является самым охраняемым в Иране.

«Мы надеемся, что иранский режим одумается и скажет: «Окей, мы не собираемся продолжать. Заходите внутрь, разрушьте Фордо и мы сможем двигаться дальше», - отметил Лейтер.

Дипломат подчеркнул, что в случае отказа операция будет доведена до конца, так как Израиль не намерен позволить Ирану получить «огромное количество баллистических ракет с ядерными боезарядами».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападение Израиля на Иран является вопиющей провокацией, которая игнорирует международное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВойнаИранИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры