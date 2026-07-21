Системы ПВО сбили 123 украинских БПЛА в восьми регионах России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями восьми регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Операция по перехвату воздушных целей проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.