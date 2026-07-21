В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка

Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным ведомства, из-за ЧП получила травмы семилетняя девочка. Ребенка госпитализировали в медучреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни девочки нет.

Позднее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил журналистам, что инцидент произошел на территории храма в Центральном районе. У ребенка легкое ранение, девочка получила травму ноги.

Ранее оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на территории храма в Сочи.

