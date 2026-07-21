В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка
Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным ведомства, из-за ЧП получила травмы семилетняя девочка. Ребенка госпитализировали в медучреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни девочки нет.
Позднее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил журналистам, что инцидент произошел на территории храма в Центральном районе. У ребенка легкое ранение, девочка получила травму ноги.
Ранее оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на территории храма в Сочи.
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