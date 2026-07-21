В Германии опровергли сообщения о подготовке ядерного оружия
Все немецкие атомные объекты находятся под контролем, поэтому создание собственной бомбы исключено, заявил НСН Ульрих Зингер.
Германия и так участвует в механизме ядерного обмена НАТО, но своего ядерного оружия у нее не будет, а тайно его сделать невозможно, рассказал НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что в Германии ведутся активные научно-исследовательские работы по ядерному оружию. По ее данным, в секретные проекты вовлечены 30 национальных университетов и ключевые национальные военно-промышленные концерны — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. В СВР добавили, что эта деятельность даже напугала союзников ФРГ по НАТО. Зингер усомнился, что немцам позволят получить доступ к атомной бомбе.
«Мы не можем оценить достоверность этих утверждений. Несомненно, Германия уже участвует в механизме ядерного обмена НАТО. Создание собственного немецкого ядерного оружия было бы поэтому не только излишним, но и явным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора “Два плюс четыре”. В сообщении СВР утверждается, что натурные испытания для этого не потребуются. Однако ядерные материалы и соответствующие объекты в Германии находятся под контролем Евратома и МАГАТЭ, поэтому практический переход к созданию собственного оружия было бы крайне трудно скрыть, и нарушение договорных обязательств стало бы очевидным», — отметил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал НСН условия, при которых у Германии появится ядерное оружие.
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